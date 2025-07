Questo pomeriggio l’ex allenatore di Napoli e Genoa Luigi De Canio, durante un collegamento nella trasmissione Maracanà su TMW Radio, ha avuto modo di commentare le voci che accostano l’attaccante della Fiorentina Moise Kean agli azzurri campioni d’Italia.

"Penso che Kean sia ideale. E' la tipologia di calciatore che piace a Conte. Però non so se sia questa la situazione migliore. Kean è un giocatore che ha attraversato vari momenti di crescita, bisognerebbe capire se arrivando in una squadra dove la pressione è più importante perché bisogna lottare per i massimi obiettivi, il ragazzo ha raggiunto quella maturità adatta per affrontare certe cose. Basti vedere cosa è successo a Vlahovic con la Juve. Era uno splendido calciatore, con tutte le carte in regola per essere un attaccante eccelso ma in una squadra dove devi vincere si è perso”.

“Non so però se Kean accetterebbe fare l’alternativa”

Ha anche aggiunto: “Kean poi non so se potrebbe accettare di essere un'alternativa dopo la splendida stagione che ha fatto. E poi anche l'investimento è di un livello tale che non ti permette di prenderlo come alternativa. Diversa è la situazione di Lucca, che è in una fase diversa. Era esploso, poi quando si è confrontato con l'estero ha avuto difficoltà. E' un giocatore in crescita e potrebbe adattarsi a giocare al posto di Lukaku. Comunque i prospetti che sta scegliendo il Napoli indicano che sta scegliendo giocatori di valore, e credo che al tifoso napoletano interessi questo".