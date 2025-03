Panathinaikos-Fiorentina: segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com

Finalmente si torna in campo in Europa: la Fiorentina di Palladino oggi sfida il Panathinaikos di Rui Vitoria in terra greca, nell'andata degli Ottavi di Finale di Conference League. Il fischio d'inizio sarà alle ore 18:45, a dirigere l'arbitro belga Erik Lambrechts.

Fiorentinanews c'è!

Fiorentinanews.com offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con ampio spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara, oltre che alle nostre pagelle.