Primavera, Bologna-Fiorentina 1-1 Inizia il secondo tempo. Segui la DIRETTA testuale della partita su Fiorentinanews.com

Bologna-Fiorentina 1-1 (25' Caprini, 43' Ravaglioli)

FIORENTINA (4-2-3-1): Vannucchi; Kouadio, Baroncelli, Elia, Scuderi; Ievoli, Harder; Bertolini, Rubino, Caprini; Braschi.

A disp.; Leonardelli, Fei, Romani, Sadotti, Gudelevicius, Keita, Puzzoli, Lamouliatte, Tarantino, Mazzeo.

All.: Daniele Galloppa

È tempo di Derby dell'Appennino per la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che questo pomeriggio scenderà in campo contro il Bologna. Dopo la bella vittoria casalinga contro la Cremonese i viola cercano punti importanti per puntare la vetta della classifica, ora occupata dalla Roma (che sarà impegnata oggi alle 18 contro la Lazio). Bologna in crisi netta: rossoblù terzultimi, con l'ultima vittoria che risale al 2 novembre. Calcio d'inizio alle ore 16.00.

Come di consueto Fiorentinanews.com vi offre la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul proprio sito. Per aggiornare la diretta premere il tasto F5 del PC oppure refreshare la corrente pagina web.