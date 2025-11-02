Fiorentina-Lecce 0-1 all'intervallo. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com
Fiorentina-Lecce 0-1 (22' Berisha)
De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodô, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Dzeko, Kean.
-
46'
Il primo tempo con la Fiorentina sotto per 1-0 contro il Lecce: i viola vanno negli spogliatoi sommersi dai fischi dei tifosi presenti al ‘Franchi’.
-
45'
Ci sarà un minuto di recupero.
-
43'
Occasione per Ranieri
Stacca di testa Ranieri indisturbato in area, pallone che va di poco sopra la traversa.
-
40'
Fallo di Danilo Veiga su Fortini, ammonito il giocatore giallorosso.
-
40'
Lancio per Tete Morente, lo ferma Pongracic sulla traiettoria.
-
37'
Occasione per la Fiorentina!
Fortini crossa in area per Dzeko, che stacca di testa in area ma Falcone para.
-
34'
Grande azione di Dzeko che serve Fortini, il quale però sbaglia tutto al momento del passaggio di ritorno e va a commettere fallo.
-
31'
Ci prova Kean
Pallone per Kean che salta il diretto avversario, calcia e Falcone para.
-
28'
Fiorentina che non sta mettendo nemmeno ritmo, Lecce puntuale invece nei recuperi e nell'impostazione.
-
25'
Lecce che continua ad attaccare con De Gea chiamato alla parata per due volte: la reazione della Fiorentina per il momento non si vede.
-
22'
Gol del Lecce
Segna il Lecce: Cross di Tete Morente che taglia tutta l'area e va sul secondo palo dove Berisha indisturbato deposita il pallone in porta.
-
18'
Kean riceve il pallone e in solitaria si proietta in area, la difesa del Lecce lo contiene.
-
15'
Altro ammonito per la Fiorentina: a ricevere il cartellino giallo è Fagioli per fallo commesso su Berisha.
-
14'
Il primo ammonito della gara è Nicolussi Caviglia.
-
12'
Kean serve Ndour che va in area, lo fermano al momento del tiro in tre avversari.
-
9'
Fase lenta e spezzettata della gara con le continue interruzioni da parte dell'arbitro.
-
6'
Fortini è libero di andare via a sinistra, passaggio per Dzeko che prova a mettere in mezzo un pallone sul quale esce Falcone.
-
3'
Fiorentina che prova a creare in attacco con Dzeko che cerca spesso Kean, la difesa del Lecce stringe le maglie in area.
-
1'
Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!