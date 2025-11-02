​​

Fiorentina-Lecce 0-1 all'intervallo. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Lecce 0-1 (22' Berisha)

De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodô, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Dzeko, Kean.

 

  • 46'
    • 46'

    Il primo tempo con la Fiorentina sotto per 1-0 contro il Lecce: i viola vanno negli spogliatoi sommersi dai fischi dei tifosi presenti al ‘Franchi’.

  • 45'
    • 45'

    Ci sarà un minuto di recupero.

  • 43'
    • 43'

    Occasione per Ranieri

    Stacca di testa Ranieri indisturbato in area, pallone che va di poco sopra la traversa.

  • 40'
    yellow_card
    • 40'

    Fallo di Danilo Veiga su Fortini, ammonito il giocatore giallorosso.

  • 40'
    • 40'

    Lancio per Tete Morente, lo ferma Pongracic sulla traiettoria.

  • 37'
    • 37'

    Occasione per la Fiorentina!

    Fortini crossa in area per Dzeko, che stacca di testa in area ma Falcone para.

  • 34'
    • 34'

    Grande azione di Dzeko che serve Fortini, il quale però sbaglia tutto al momento del passaggio di ritorno e va a commettere fallo.

  • 31'
    • 31'

    Ci prova Kean

    Pallone per Kean che salta il diretto avversario, calcia e Falcone para.

  • 28'
    • 28'

    Fiorentina che non sta mettendo nemmeno ritmo, Lecce puntuale invece nei recuperi e nell'impostazione.

  • 25'
    • 25'

    Lecce che continua ad attaccare con De Gea chiamato alla parata per due volte: la reazione della Fiorentina per il momento non si vede.

  • 22'
    goal
    • 22'

    Gol del Lecce

    Segna il Lecce: Cross di Tete Morente che taglia tutta l'area e va sul secondo palo dove Berisha indisturbato deposita il pallone in porta.

  • 18'
    • 18'

    Kean riceve il pallone e in solitaria si proietta in area, la difesa del Lecce lo contiene.

  • 15'
    yellow_card
    • 15'

    Altro ammonito per la Fiorentina: a ricevere il cartellino giallo è Fagioli per fallo commesso su Berisha.

  • 14'
    yellow_card
    • 14'

    Il primo ammonito della gara è Nicolussi Caviglia.

  • 12'
    • 12'

    Kean serve Ndour che va in area, lo fermano al momento del tiro in tre avversari.

  • 9'
    • 9'

    Fase lenta e spezzettata della gara con le continue interruzioni da parte dell'arbitro.

  • 6'
    • 6'

    Fortini è libero di andare via a sinistra, passaggio per Dzeko che prova a mettere in mezzo un pallone sul quale esce Falcone.

  • 3'
    • 3'

    Fiorentina che prova a creare in attacco con Dzeko che cerca spesso Kean, la difesa del Lecce stringe le maglie in area.

  • 1'
    • 1'

    Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

