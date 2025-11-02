Fiorentina-Lecce: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

O vita o morte, aveva detto Pradè dopo Milano. E di vita o di morte calcistica si tratterà oggi alle 15, al fischio d'inizio di Fiorentina-Lecce, match salvezza che nessuno si sarebbe immaginato e prima uscita senza più il ds romano. E' la gara che deve dare alla squadra viola la prima vittoria in campionato, pena scenari ulteriormente apocalittici, in campo e fuori.

Appuntamento in un ‘Franchi’ infuocato e che ne avrà per tutti, agli ordini del sig. Rapuano: Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con pagelle e voci dei protagonisti a fine gara.