La Fiorentina perde in casa anche contro il Lecce ed esce dal campo tra bordate di fischi e cori di protesta

David Fabbri /

Fiorentina-Lecce 0-1 (22' Berisha)

De Gea; Pongracic, Comuzzo (76' Fazzini), Ranieri; Dodô, Ndour (46' Gudmundsson), Nicolussi Caviglia (46' Mandragora), Fagioli (46' Sohm), Fortini; Dzeko (58' Piccoli), Kean.

 

  • 96'
    Finisce qua: la Fiorentina perde in casa 1-0 contro il Lecce sotto i fischi e le proteste dei tifosi presenti al ‘Franchi’.

  • 95'
    Fiorentina che cerca l'assalto finale senza accelerare mai, il Lecce resta compatto sulle retrovie.

  • 92'
    Altra occasione cestinata dalla Fiorentina

    Kean scappa via sulla sinistra dell'area e crossa, pallone deviato sul quale arriva Sohm che calcia mandando altissimo il pallone.

  • 90'
    Assegnati sei minuti di recupero.

  • 89'
    Altra occasione per Kean

    Cross di Dodô in area per Kean che schiaccia di testa con il pallone che rimbalza oltre la traversa.

  • 88'
    substitution
    Doppio cambio nel Lecce: escono Stulic e Tete Morente, vanno in campo Camarda e Kaba.

  • 87'
    yellow_card
    Dopo la revisione al VAR per l'arbitro non c'è fallo e ammonisce Ranieri per simulazione.

  • 84'
    Controllo al VAR per un contatto in area del Lecce tra Pierotti e Ranieri.

  • 81'
    Tentativo di Dodô che va alla conclusione con l'esterno, pallone che finisce oltre la traversa. 

  • 80'
    Piccoli ha il pallone per lanciare Kean, ma sbaglia tutto al momento del passaggio.

  • 77'
    Occasione per Kean!

    Occasione per la Fiorentina con Kean che calcia in area con il destro, Falcone para sulla linea di porta.

  • 76'
    Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Comuzzo, tocca a Fazzini.

  • 75'
    Altro cambio per il Lecce: esce Berisha, tocca all'ex viola Maleh.

  • 73'
    Cambio nel Lecce: esce Banda, va in campo Pierotti.

  • 71'
    Conclusione di Gudmundsson dalla sinistra, pallone che finisce altissimo.

  • 69'
    Ritmi in campo ancora più lenti, con la Fiorentina che continua a non trovare un modo per irrompere in area.

  • 66'
    yellow_card
    Cartellino giallo a Kean per gioco pericoloso.

  • 64'
    Lecce all'attacco, con Banda che strozza il tiro e il pallone esce vicino al secondo palo.

  • 61'
    Palla lunga e via andare, la Fiorentina ora non sta sfruttando nemmeno le corsie esterne per crossare.

  • 58'
    substitution
    Altro cambio per la Fiorentina: esce Dzeko, va in campo Piccoli.

  • 55'
    Non è cambiato niente per il momento nel canovaccio tattico della Fiorentina, gioco lento e senza spunti in attacco.

  • 52'
    Coulibaly prepara il tiro e poi calcia da fuori, pallone che finisce alto. 

  • 49'
    Manovra ancora lenta da parte della Fiorentina, con il Lecce che sta facendo il suo gioco.

  • 46'
    Il secondo tempo inizia con un triplo cambio per la Fiorentina: escono Ndour, Fagioli e Nicolussi Caviglia, vanno in campo Gudmundsson, Sohm e Mandragora.

  • 46'
    Il primo tempo con la Fiorentina sotto per 1-0 contro il Lecce: i viola vanno negli spogliatoi sommersi dai fischi dei tifosi presenti al ‘Franchi’.

  • 45'
    Ci sarà un minuto di recupero.

  • 43'
    Occasione per Ranieri

    Stacca di testa Ranieri indisturbato in area, pallone che va di poco sopra la traversa.

  • 40'
    yellow_card
    Fallo di Danilo Veiga su Fortini, ammonito il giocatore giallorosso.

  • 40'
    Lancio per Tete Morente, lo ferma Pongracic sulla traiettoria.

  • 37'
    Occasione per la Fiorentina!

    Fortini crossa in area per Dzeko, che stacca di testa in area ma Falcone para.

  • 34'
    Grande azione di Dzeko che serve Fortini, il quale però sbaglia tutto al momento del passaggio di ritorno e va a commettere fallo.

  • 31'
    Ci prova Kean

    Pallone per Kean che salta il diretto avversario, calcia e Falcone para.

  • 28'
    Fiorentina che non sta mettendo nemmeno ritmo, Lecce puntuale invece nei recuperi e nell'impostazione.

  • 25'
    Lecce che continua ad attaccare con De Gea chiamato alla parata per due volte: la reazione della Fiorentina per il momento non si vede.

  • 22'
    goal
    Gol del Lecce

    Segna il Lecce: Cross di Tete Morente che taglia tutta l'area e va sul secondo palo dove Berisha indisturbato deposita il pallone in porta.

  • 18'
    Kean riceve il pallone e in solitaria si proietta in area, la difesa del Lecce lo contiene.

  • 15'
    yellow_card
    Altro ammonito per la Fiorentina: a ricevere il cartellino giallo è Fagioli per fallo commesso su Berisha.

  • 14'
    yellow_card
    Il primo ammonito della gara è Nicolussi Caviglia.

  • 12'
    Kean serve Ndour che va in area, lo fermano al momento del tiro in tre avversari.

  • 9'
    Fase lenta e spezzettata della gara con le continue interruzioni da parte dell'arbitro.

  • 6'
    Fortini è libero di andare via a sinistra, passaggio per Dzeko che prova a mettere in mezzo un pallone sul quale esce Falcone.

  • 3'
    Fiorentina che prova a creare in attacco con Dzeko che cerca spesso Kean, la difesa del Lecce stringe le maglie in area.

  • 1'
    Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

