La Fiorentina perde in casa anche contro il Lecce ed esce dal campo tra bordate di fischi e cori di protesta
Fiorentina-Lecce 0-1 (22' Berisha)
De Gea; Pongracic, Comuzzo (76' Fazzini), Ranieri; Dodô, Ndour (46' Gudmundsson), Nicolussi Caviglia (46' Mandragora), Fagioli (46' Sohm), Fortini; Dzeko (58' Piccoli), Kean.
-
96'
Finisce qua: la Fiorentina perde in casa 1-0 contro il Lecce sotto i fischi e le proteste dei tifosi presenti al ‘Franchi’.
-
95'
Fiorentina che cerca l'assalto finale senza accelerare mai, il Lecce resta compatto sulle retrovie.
-
92'
Altra occasione cestinata dalla Fiorentina
Kean scappa via sulla sinistra dell'area e crossa, pallone deviato sul quale arriva Sohm che calcia mandando altissimo il pallone.
-
90'
Assegnati sei minuti di recupero.
-
89'
Altra occasione per Kean
Cross di Dodô in area per Kean che schiaccia di testa con il pallone che rimbalza oltre la traversa.
-
88'
Doppio cambio nel Lecce: escono Stulic e Tete Morente, vanno in campo Camarda e Kaba.
-
87'
Dopo la revisione al VAR per l'arbitro non c'è fallo e ammonisce Ranieri per simulazione.
-
84'
Controllo al VAR per un contatto in area del Lecce tra Pierotti e Ranieri.
-
81'
Tentativo di Dodô che va alla conclusione con l'esterno, pallone che finisce oltre la traversa.
-
80'
Piccoli ha il pallone per lanciare Kean, ma sbaglia tutto al momento del passaggio.
-
77'
Occasione per Kean!
Occasione per la Fiorentina con Kean che calcia in area con il destro, Falcone para sulla linea di porta.
-
76'
Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Comuzzo, tocca a Fazzini.
-
75'
Altro cambio per il Lecce: esce Berisha, tocca all'ex viola Maleh.
-
73'
Cambio nel Lecce: esce Banda, va in campo Pierotti.
-
71'
Conclusione di Gudmundsson dalla sinistra, pallone che finisce altissimo.
-
69'
Ritmi in campo ancora più lenti, con la Fiorentina che continua a non trovare un modo per irrompere in area.
-
66'
Cartellino giallo a Kean per gioco pericoloso.
-
64'
Lecce all'attacco, con Banda che strozza il tiro e il pallone esce vicino al secondo palo.
-
61'
Palla lunga e via andare, la Fiorentina ora non sta sfruttando nemmeno le corsie esterne per crossare.
-
58'
Altro cambio per la Fiorentina: esce Dzeko, va in campo Piccoli.
-
55'
Non è cambiato niente per il momento nel canovaccio tattico della Fiorentina, gioco lento e senza spunti in attacco.
-
52'
Coulibaly prepara il tiro e poi calcia da fuori, pallone che finisce alto.
-
49'
Manovra ancora lenta da parte della Fiorentina, con il Lecce che sta facendo il suo gioco.
-
46'
Il secondo tempo inizia con un triplo cambio per la Fiorentina: escono Ndour, Fagioli e Nicolussi Caviglia, vanno in campo Gudmundsson, Sohm e Mandragora.
-
46'
Il primo tempo con la Fiorentina sotto per 1-0 contro il Lecce: i viola vanno negli spogliatoi sommersi dai fischi dei tifosi presenti al ‘Franchi’.
-
45'
Ci sarà un minuto di recupero.
-
43'
Occasione per Ranieri
Stacca di testa Ranieri indisturbato in area, pallone che va di poco sopra la traversa.
-
40'
Fallo di Danilo Veiga su Fortini, ammonito il giocatore giallorosso.
-
40'
Lancio per Tete Morente, lo ferma Pongracic sulla traiettoria.
-
37'
Occasione per la Fiorentina!
Fortini crossa in area per Dzeko, che stacca di testa in area ma Falcone para.
-
34'
Grande azione di Dzeko che serve Fortini, il quale però sbaglia tutto al momento del passaggio di ritorno e va a commettere fallo.
-
31'
Ci prova Kean
Pallone per Kean che salta il diretto avversario, calcia e Falcone para.
-
28'
Fiorentina che non sta mettendo nemmeno ritmo, Lecce puntuale invece nei recuperi e nell'impostazione.
-
25'
Lecce che continua ad attaccare con De Gea chiamato alla parata per due volte: la reazione della Fiorentina per il momento non si vede.
-
22'
Gol del Lecce
Segna il Lecce: Cross di Tete Morente che taglia tutta l'area e va sul secondo palo dove Berisha indisturbato deposita il pallone in porta.
-
18'
Kean riceve il pallone e in solitaria si proietta in area, la difesa del Lecce lo contiene.
-
15'
Altro ammonito per la Fiorentina: a ricevere il cartellino giallo è Fagioli per fallo commesso su Berisha.
-
14'
Il primo ammonito della gara è Nicolussi Caviglia.
-
12'
Kean serve Ndour che va in area, lo fermano al momento del tiro in tre avversari.
-
9'
Fase lenta e spezzettata della gara con le continue interruzioni da parte dell'arbitro.
-
6'
Fortini è libero di andare via a sinistra, passaggio per Dzeko che prova a mettere in mezzo un pallone sul quale esce Falcone.
-
3'
Fiorentina che prova a creare in attacco con Dzeko che cerca spesso Kean, la difesa del Lecce stringe le maglie in area.
-
1'
Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!