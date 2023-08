Questa mattina sono stati svelati i numeri per la prossima stagione della Fiorentina, un momento tanto atteso dai tifosi viola per capire quale numero di maglia indosseranno i propri beniamini.

Ma non sono solo alcuni numeri ad essere cambiati rispetto alla scorsa stagione (come per esempio la 10 che passa sulle spalle di Nico Gonzalez), ma anche alcuni nomi che troveremo sulle spalle dei giocatori.

Come appreso da Fiorentinanews.com, in particolare sono due i viola ad aver scelto una speciale scritta. Il primo, e più curioso, è Jonathan Ikoné, che sarà “Jorko” con la 11, soprannome che aveva fin dai tempi del Lille. Nico Gonzalez, invece, sarà soltanto “Nico" con la 10.