Barigelli: "Vanoli una scelta semplice per salvare la stagione. A Paratici va dato tempo, basta con l'urgenza del risultato"

Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto dal Festival di Trento affrontando temi caldi del calcio italiano: tra questi, anche una riflessione sulla Fiorentina. Queste le parole raccolte da TMW.

Sul cambio allenatore

“Credo che Paratici abbia fatto la scelta giusta, perché sono venuti fuori dettagli riguardo l'atteggiamento di Grosso nelle ultime giornate che la rendevano una scelta obbligata. Paratici ha optato per una soluzione semplice per salvare la stagione, in un momento di grandissima difficoltà per la Fiorentina pur avendo una buonissima rosa”.

Su Paratici

"Paratici ha fatto un buon lavoro per quanto riguarda il mercato: siamo ad inizio stagione, va dato il tempo alla dirigenza. Quando prendi uno come lui gli devi dare tempo, anche se noi siamo abituati ad avere un'urgenza del risultato che fa prendere scelte troppo frettolose. Penso al PSG, che ci ha messo tanto tempo a diventare ciò che è diventato: so che Firenze è una piazza esigente, però la rosa è buona".