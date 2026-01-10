Galloppa: "Non c'è un altro campionato così equilibrato in Europa. Abbiamo rimontato in trasferta in 10..."

Vigilia di una gara delicatissima e attesa per la Fiorentina Primavera, reduce dal passaggio del turno in Coppa Italia, che domani ospiterà la Juve al Viola Park. Il tecnico Daniele Galloppa ne ha parlato così:

"Che tipo di campionato sia lo dice la classifica stessa, penso non ci sia un campionato in Europa così, con tantissime squadre in pochi punti e quindi la squadra che riuscirà a dare più continuità, rimarrà in vetta fino alla fine. Si gestisce pensando al quotidiano, consapevoli del fatto che le cose ce le siamo guadagnate e abbiamo le qualità per guadagnarcele ancora, per cui bisogna stare lì e cercare di vincere ogni partita.

Cosa c’è da migliorare? Sicuramente l’attenzione in non possesso. Alla prima occasione prendiamo puntualmente gol, però vedo tantissime cose positive: abbiamo rimontato due partite in trasferta con l’uomo in meno, meritando di vincerle. Abbiamo fatto un’ottima partita in Coppa Italia tre giorni fa, la squadra c’è, ha una mentalità e un’idea e su questo dobbiamo continuare a battere".