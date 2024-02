Fiorentina-Lazio: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Questa sera la Fiorentina tornerà di scena all'Artemio Franchi alle 20:45 per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri. I ragazzi di Italiano devono ritrovare il sorriso dopo un periodo non propriamente brillante che ha fatto sprofondare in classifica i gigliati. I biancocelesti, invece, vogliono continuare la propria risalita verso le posizioni più importanti per una qualificazione in Europa.

