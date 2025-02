Primavera, Roma-Fiorentina: ottimo momento per i giallorossi. Segui la nostra DIRETTA testuale

Per non perdere la diretta testuale, premere il tasto F5 del proprio PC o aggiornare la pagina corrente.

Roma-Fiorentina 0-0

FIORENTINA (4-3-3): Vannucchi; Trapani, Baroncelli, Kouadio, Scuderi; Harder, Ievoli, Keita; Bertolini, Braschi, Rubino. A disp.: Leonardelli, Sadotti, Gudelevicius, Lamouliatte, Tarantino, Romani, Puzzoni, Deli, Elia, Mazzeo, Angiolini. All.: Daniele Galloppa.

28' - Gran cross di Rubino per Scuderi, che vince il duello su Sangare e può colpire di testa, alto. Commette però fallo appoggiando le mani sulla schiena del numero 2 giallorosso.

26' - Secondo giallo in due minuti per la Roma, stavolta per Reale. Partita sempre più tesa.

26' - Leggerezza di De Marzi, che va in presa sull'affondo di Bertolini ma esce dall'area, senza toccare. Evita guai peggiori il portiere giallorosso.

24' - Primo cartellino giallo della gara, assegnato a Zefi della Roma. Trattenuta prolungata su Braschi, bravissimo a vincere il duello fisico.

23' - Ancora una volta Roma pericolosa con un ribaltamento di fronte. Misitano se la mette sul destro e calcia violentemente. Vannucchi è sulla traiettoria e alza sopra la traversa, in angolo.

23' - Bertolini prova ad accentrarsi improvvisamente, ma perde palla mancando un'ottima chance per calciare.

20' - Rischia la Fiorentina, altro squillo della Roma con un gran di recupero di Romano su Harder. Coletta si libera bene del centrocampo viola e tira, poi la deviazione di Baroncelli manda in angolo.

17' - Romano testa i riflessi di Vannucchi con una conclusione insidiosa da fuori area. L'estremo difensore viola, dopo qualche errore grave coi piedi, scalda i guantoni.

15' - Un paio di sbavature di Vannucchi in impostazione rischiano di costare caro. Se la cava Baroncelli sulla pressione di Misitano.

13' - INCREDIBILE IN AREA VIOLA! Occasione importantissima, ma soprattutto un rigore solare non concesso alla Fiorentina!!! Scuderi appoggia in mezzo, un rimpallo favorisce Braschi che preferisce allargare verso Ievoli. Il centrocampista tira e il pallone finisce platealmente sul braccio di Seck; arbitro irremovibile nonostante le giuste proteste viola.

12' - Buonissima iniziativa di Scuderi, che sfugge alla marcatura di Seck. Il tiro sul primo palo è strozzato, semplice per il portiere giallorosso De Marzi.

11' - Palla sulla barriera, punizione non battuta bene da Rubino. La palla poi gli torna sui piedi, prova ad andarsene con un destro-sinistro interrotto da Seck.

10' - Intervento scomposto di Sangare al limite dell'area su Rubino. La Roma protesta, ma il direttore di gara assegna una punizione molto interessante alla Fiorentina. Occhio a Rubino da posizione centrale.

8' - Meravigliosa costruzione della Roma, con Sangare che se la sposta sul mancino ma calcia troppo centrale. Presa semplice per Vannucchi. Poco dopo il ‘Tre Fontane’ protesta per un intervento in scivolata di Harder su Coletta in area viola, regolarissimo e sul pallone.

6' - Punizione per la squadra di Galloppa, Levak atterra Rubino vicino alla bandierina sinistra del calcio d'angolo. Nulla di fatto sul cross, allontana la difesa giallorossa.

5' - Primo giro palla anche per la Fiorentina, che prova a guadagnare metri. Difficile trovare spazi con una Roma così compatta in avvio.

3' - Prime azioni a tinte giallorosse. Misitano guadagna il primo corner della gara.

1' - Via alla sfida al ‘Tre Fontane’, inizia Roma-Fiorentina! Forza Viola!

La Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa torna in campo questo pomeriggio per sfidare la Roma in casa dei giallorossi. Allo stadio Tre Fontane della capitale scenderanno in campo le due squadre per affrontarsi nel match valido per la 24esima giornata. Scontro al vertice del campionato, con la Roma al momento prima a 49 punti con i viola a inseguire a 47 punti al secondo posto. Come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà la possibilità di seguire la diretta testuale della gara sul nostro sito. Fischio d'inizio alle 18.00.