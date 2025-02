Primavera, Roma-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

La Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa torna in campo questo pomeriggio per sfidare la Roma in casa dei giallorossi. Allo stadio Tre Fontane della capitale scenderanno in campo le due squadre per affrontarsi nel match valido per la 24esima giornata. Scontro al vertice del campionato, con la Roma al momento prima a 49 punti con i viola a inseguire a 47 punti al secondo posto. Fischio d'inizio alle 18.00.

Come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà la possibilità di seguire la diretta testuale della gara sul nostro sito. Per non perdere la diretta, premere il tasto F5 del proprio PC o aggiornare la pagina corrente.