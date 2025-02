Roma-Fiorentina 0-1 (Rubino 72°)

FIORENTINA (4-3-3): Vannucchi; Trapani, Baroncelli, Kouadio (84° Deli), Scuderi; Harder, Ievoli (80° Gudelevicius), Keita; Bertolini (80° Elia), Braschi (65° Tarantino), Rubino.

A disp.: Leonardelli, Sadotti, Lamouliatte, Romani, Puzzoni, Mazzeo, Angiolini.

All.: Daniele Galloppa.

90+4' - FINISCE QUI! LA FIORENTINA ESPUGNA IL ‘TRE FONTANE’, BATTE LA ROMA 0-1 E SORPASSA I GIALLOROSSI! I RAGAZZI DI GALLOPPA SONO PRIMI! Da segnalare una rissa nel finale, fortunatamente rientrata subito dopo qualche spintone.

90+3' - Ammonito Deli della Fiorentina.

90+3' - COSA HA PRESO BARONCELLI! Romano si era coordinato benissimo per calciare, ma il capitano viola si mette fra la conclusione del numero 6 giallorosso e la porta. Decisivo!

90+1' - Ancora pericoloso Misitano, stavolta in girata di testa. Pallone a lato senza deviazione.

90' - Quattro minuti di recupero concessi da Grasso.

90' - Problemi di crampi anche per Scuderi. La Fiorentina ha finito i cambi.

88' - Comica caduta di Graziani in area di rigore, a cercare un contatto con Baroncelli che non esiste. L'arbitro lascia proseguire.

84' - Sostituzione per la Fiorentina. Fuori Kouadio, dentro Deli. Finisce i cambi anche Galloppa.

83' - Doppia sostituzione per la Roma. Fuori Sangare e Coletta, dentro Litti e Sugamele. Esauriti gli slot per i campi, per il tecnico Falsini.

82' - Tarantino tenta l'assolo in ripartenza, ma sbatte su Nardin. Assalti disperati per la Roma.

80' - Doppia sostituzione per la Fiorentina. Esce Ievoli, entra Gudelevicius. Fuori anche Bertolini, dentro Elia.

77' - Ievoli dà mano all'attacco portando avanti l'azione viola, ma calcia altissimo. Resta poi a terra il numero 10 della Fiorentina, problema di crampi.

75' - Che pericolo per la Fiorentina! Nardin va a saltare da solo, perché Trapani se lo perde totalmente. Da neanche due metri il centrale della Roma colpisce alto.

74' - Ammonito Keita nella Fiorentina

73' - Dopo il gol subito la Roma effettua una sostituzione: fa il suo ingresso Marazzotti, al posto di Zefi.

72' - GOOOOOOOOOOOOOOL DELLA FIORENTINA!!! TOMMASO RUBINOOO!! Grave errore della Roma nel lasciargli spazio. Bruttissimo pallone perso dalla formazione giallorossa, che paga il grave errore. Harder scarica subito per il trequartista numero 11, che dopo due controlli spara il suo destro sul palo più lontano dove De Marzi non arriva. 0-1! Super gol!

70' - VANNUCCHIII!! Parata de-ci-si-va su Giulio Misitano, che fa una giocata stupenda lasciando sfilare su Kouadio, che lo rincorre per trenta metri senza raggiungerlo. Il bomber giallorosso spara addosso al portiere della Fiorentina, bravo a rimanere in posizione.

69' - La gara non ne vuole sapere di sbloccarsi. Occasioni concitate, tante sbavature da entrambe le parti, ma ancora zero reti.

65' - Prima sostituzione anche in casa Fiorentina. Fuori Braschi, dentro Tarantino.

62' - Arriva la prima ammonizione anche per la Fiorentina. Scuderi prende uomo e pallone, intervento reputato pericoloso da Grasso che estrae il giallo e assegna punizione alla Roma.

60' - Che rischio per Coletta! Devia lui l'angolo dopo una svirgolata, in qualche modo la palla va fuori.

59' - Che bravo Bertolini a rubare il pallone a Zeli! Poi però si fa forse accecare da un velo di egoismo, va da solo dritto per dritto e tenta una conclusione deviata in angolo. Si dispera Harder, che era solo in mezzo.

58' - Altra chance giallorossa. Regalo di Kouadio per un altro tiro per i padroni di casa, tentato da Di Nunzio che incrocia a lato.

57' - La Fiorentina perde le marcature, Reale può crossare o tentare un tiro per mettere in difficoltà Vannucchi. Ne esce fuori una via di mezzo alta sopra la traversa.

56' - Prima sostituzione per la Roma. Fuori Levak, dentro Graziani.

55' - Partita se possibile ancora più aperta e concitata rispetto a quanto visto nel primo tempo, ma da entrambe le parti manca la decisione più lucida al limite dell'area di rigore.

53' - MISITANO GRAZIA LA FIORENTINA! Un delizioso tacco di Levak libera il numero 9 giallorosso davanti a Vannucchi, che ancora una volta è impreciso nel rinvio precedente. L'attaccante manca la conclusione e il vantaggio, tirano un sospiro di sollievo i ragazzi di Galloppa.

53' - Bella combinazione tra Harder e Rubino, ma al centrocampista classe 2005 manca giusto quel pizzico di lucidità per servire al meglio Braschi. Fiorentina in crescita, gara tiratissima e squadre lunghe.

52' - Bertolini si libera della marcatura e fa tutto bene, arrivando a una conclusione col mancino che però esce dal ‘Tre Fontane’.

51' - Squadre lunghissime, è un continuo contropiede fin dai primi minuti di questa ripresa. Zefi salta tre-quattro uomini ma poi si dimentica del pallone; sul ribaltamento viola Braschi serve male Keita.

50' - Scuderi va in mezzo dopo una bella percussione con l'aiuto di Rubino, ma non trova nessuno. La Fiorentina guadagna comunque calcio d'angolo e prova a rendersi pericolosa.

48' - Fallo di Rubino, che travolge Di Nunzio e rischia il gioco pericoloso. I due però si chiariscono subito. Poco dopo Misitano frana su Baroncelli, fallo.

46' - Nessuna sostituzione, sono gli stessi ventidue del primo tempo.

46' - Via alla ripresa! Forza Viola!

--

45+1' - Finisce qui il primo tempo! 0-0 tra Roma e Fiorentina a riposo.

45' - Concesso 1 minuto di recupero.

45' - Ennesimo ribaltamento della Roma, con Coletta che anticipa tutti con un destro al volo che però finisce al lato.

45' - Squadre lunghissime, finale di primo tempo incandescente.

42' - Trapani costretto a uscire dal campo, condizioni da monitorare in vista dell'intervallo. Intanto il numero 19 viola è rientrato in campo. Scuderi anticipa di testa Sangare, ma la palla si perde sul fondo.

40' - La Roma colleziona cartellini gialli. Quattro ammoniti fra i giallorossi, stavolta tocca a Nardin che arriva nettamente in ritardo su Trapani, che resta a terra e si tocca pericolosamente la gamba una volta rialzato.

40' - Equilibri sottili e ritmi altissimi. Commovente la grinta di Rubino nel tentare di rubare il pallone a Seck, a più riprese.

36' - Ci prova Baroncelli dal limite dell'area, palla che svirgola sopra la traversa.

36' - Terzo cartellino giallo per la Roma, stavolta all'indirizzo di Di Nunzio.

35' - MISITANO! Roma a un passo dal vantaggio. Altra bella azione della squadra di Falsini, con Sangare sempre troppo solo sulla destra. Il capitano giallorosso si fa trovare solo in mezzo e calcia di prima intenzione con un destro fortissimo sul primo palo, che sibila di fianco al legno ed esce di pochissimo.

30' - Giocata complicatissima tentata da Zefi, infatti il suo destro scavato finisce lontano dalla porta di Vannucchi. Scoccata la mezz'ora, reti bianche ma alta intensità.

28' - Gran cross di Rubino per Scuderi, che vince il duello su Sangare e può colpire di testa, alto. Commette però fallo appoggiando le mani sulla schiena del numero 2 giallorosso.

26' - Secondo giallo in due minuti per la Roma, stavolta per Reale. Partita sempre più tesa.

26' - Leggerezza di De Marzi, che va in presa sull'affondo di Bertolini ma esce dall'area, senza toccare. Evita guai peggiori il portiere giallorosso.

24' - Primo cartellino giallo della gara, assegnato a Zefi della Roma. Trattenuta prolungata su Braschi, bravissimo a vincere il duello fisico.

23' - Ancora una volta Roma pericolosa con un ribaltamento di fronte. Misitano se la mette sul destro e calcia violentemente. Vannucchi è sulla traiettoria e alza sopra la traversa, in angolo.

23' - Bertolini prova ad accentrarsi improvvisamente, ma perde palla mancando un'ottima chance per calciare.

20' - Rischia la Fiorentina, altro squillo della Roma con un gran di recupero di Romano su Harder. Coletta si libera bene del centrocampo viola e tira, poi la deviazione di Baroncelli manda in angolo.

17' - Romano testa i riflessi di Vannucchi con una conclusione insidiosa da fuori area. L'estremo difensore viola, dopo qualche errore grave coi piedi, scalda i guantoni.

15' - Un paio di sbavature di Vannucchi in impostazione rischiano di costare caro. Se la cava Baroncelli sulla pressione di Misitano.

13' - INCREDIBILE IN AREA VIOLA! Occasione importantissima, ma soprattutto un rigore solare non concesso alla Fiorentina!!! Scuderi appoggia in mezzo, un rimpallo favorisce Braschi che preferisce allargare verso Ievoli. Il centrocampista tira e il pallone finisce platealmente sul braccio di Seck; arbitro irremovibile nonostante le giuste proteste viola.

12' - Buonissima iniziativa di Scuderi, che sfugge alla marcatura di Seck. Il tiro sul primo palo è strozzato, semplice per il portiere giallorosso De Marzi.

11' - Palla sulla barriera, punizione non battuta bene da Rubino. La palla poi gli torna sui piedi, prova ad andarsene con un destro-sinistro interrotto da Seck.

10' - Intervento scomposto di Sangare al limite dell'area su Rubino. La Roma protesta, ma il direttore di gara assegna una punizione molto interessante alla Fiorentina. Occhio a Rubino da posizione centrale.

8' - Meravigliosa costruzione della Roma, con Sangare che se la sposta sul mancino ma calcia troppo centrale. Presa semplice per Vannucchi. Poco dopo il ‘Tre Fontane’ protesta per un intervento in scivolata di Harder su Coletta in area viola, regolarissimo e sul pallone.

6' - Punizione per la squadra di Galloppa, Levak atterra Rubino vicino alla bandierina sinistra del calcio d'angolo. Nulla di fatto sul cross, allontana la difesa giallorossa.

5' - Primo giro palla anche per la Fiorentina, che prova a guadagnare metri. Difficile trovare spazi con una Roma così compatta in avvio.

3' - Prime azioni a tinte giallorosse. Misitano guadagna il primo corner della gara.

1' - Via alla sfida al ‘Tre Fontane’, inizia Roma-Fiorentina! Forza Viola!

La Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa torna in campo questo pomeriggio per sfidare la Roma in casa dei giallorossi. Allo stadio Tre Fontane della capitale scenderanno in campo le due squadre per affrontarsi nel match valido per la 24esima giornata. Scontro al vertice del campionato, con la Roma al momento prima a 49 punti con i viola a inseguire a 47 punti al secondo posto. Come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà la possibilità di seguire la diretta testuale della gara sul nostro sito. Fischio d'inizio alle 18.00.