Ricci: "Arthur giocatore moderno e dinamico, fa piacere rivederlo ai suoi livelli. Dodo tornerà in forma come prima"

L'agente di mercato Emanuele Ricci, che da tempo vive in Brasile, ha parlato a tuttomercatoweb.com di diversi giocatori verdeoro del campionato italiano. Tra i citati anche i viola Arthur e Dodo, queste le sue considerazioni:

“Mi fa piacere rivedere Arthur in forma, ha avuto problemi di continuità ultimamente, ma è un giocatore moderno e dinamico, che ancora può dare tanto. Dodo? A me piace come giocatore. Quando è arrivato ha fatto vedere cose ottime, tornerà ai suoi livelli”.