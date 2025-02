Fiorentina-Genoa, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Torna in campo la Fiorentina di Palladino, forte del successo a Roma sulla Lazio. Il mercato è stato il tema caldo degli ultimi giorni, ma oggi c'è un Genoa - in salute - da battere per contro-sorpassare il Bologna di Italiano. Al Franchi, alle ore 15:00, va in scena un appuntamento imperdibile, che vedrà la squadra di Vieira opposta a quella dei futuri Ndour e Zaniolo, entrambi attesi in tribuna oggi.

