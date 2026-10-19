Polverosi: "Vanoli deve ricominciare da capo, con i tre fantasisti la Fiorentina non ce la fa. Il terrore della gente di Firenze"

Una sconfitta difficile da spiegare attraverso i soli episodi della partita, ma che riaccende interrogativi profondi sull’equilibrio della Fiorentina. È questa la lettura proposta da Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio: “La Fiorentina ha perso ancora una volta una partita molto strana se non proprio folle, piena di belle cose e di orrori. Se dovessimo soffermarci solo su questi 90 minuti sarebbe difficile trovare spiegazioni credibili fino in fondo alla sconfitta dei viola”.

Il terrore di Firenze

Il risultato alimenta soprattutto le preoccupazioni dell’ambiente: “La gente a Firenze ha il terrore di ricadere dentro a un campionato già visto. Con questo sistema, con i tre fantasisti alle spalle di Pellegrino, la Fiorentina non ce la fa. Se prima era una sensazione, ora pare evidente”.

Serve un mediano

Il problema, secondo il giornalista, riguarda anche le caratteristiche dell’organico: “Per cambiare sistema a Vanoli servirebbe un mediano vero (mancava anche l’anno scorso, ma nessuno ci ha pensato), così ora si ritrova con soli tre centrocampisti, Fagioli, Ndour e Brescianini, più Oulai che entra ed esce di squadra senza troppe spiegazioni”.

Mastantuono sacrificato

Particolare attenzione viene dedicata a Mastantuono, penalizzato dal lavoro difensivo richiesto agli esterni: “Questo sistema impone alle due ali di coprire tutta la fascia, togliendo soprattutto a Mastantuono la lucidità per la fase conclusiva dell’azione. Se la Fiorentina punta davvero su Mastantuono non lo può obbligare a rientri continui. L’impressione è che Vanoli debba ricominciare da capo”.