In casa Fiorentina, le acque sono piuttosto calme per quanto riguarda il calciomercato. L'avventura in Supercoppa è già terminata, con la sconfitta in semifinale contro il Napoli; significative le parole del direttore generale Barone, che punta molto sulla rosa che Italiano ha già a disposizione. Intanto per Ruben Vargas c'è ancora una corposa distanza, pari a circa 2 milioni di euro, tra Viola e Augsburg.

Rodri Sanchez, si può fare?

Per quanto riguarda Rodri Sanchez del Real Betis, l'unico modo per aggiudicarselo è in prestito con diritto di riscatto. C'è da aggirare un'importante clausola rescissoria, pari a 50 milioni di euro. Con un prestito di 18 mesi, invece, si potrebbe arrivare a 12 milioni come cartellino da pagare per eventuale riscatto. Trattativa, comunque, che deve ancora scaldarsi, con la Roma che resta vigile.

Barak-Napoli non s'ha da fare

Sembra già pesantemente sfumato l'affare Antonin Barak-Napoli. Troppo alte le richieste della Fiorentina, troppi gli uomini che gli azzurri hanno già a disposizione in quel reparto.

Intanto, per il centrocampo, spunta un nuovo nome: si tratta di Tomás Händel del Vitoria Guimaraes. Il club viola ha mandato osservatori in Portogallo, c'è anche il Feyenoord.