Coppa Carnevale, le altre italiane vengono eliminate a sorpresa. Semifinali tutte africane

I quarti di finale della Coppa Viareggio si sono conclusi, regalando soprese negative per le squadre italiane. La competizione dalla quale la Fiorentina Under18 è stata eliminata al Viola Park contro i nigeriani del Mavlon non vedrà nessuna compagine nostrana nelle semifinali.

A sorpresa, infatti, hanno dovuto dire addio al torneo le ultime due squadre italiane, il Torino (sconfitto 2-1 dal Beyond Limits, che aveva battuto anche la Fiorentina per 6-4) e la Rappresentativa della Serie D (sconfitta ai rigori dai congolesi del Brazzaville). In semifinale, quindi, tutte squadre africane; la scorsa edizione era stata vinta dal Sassuolo.