Hurtig scatenata, la Fiorentina trionfa e vola al quarto posto in solitaria

E’ una vittoria netta e convincente quella ottenuta dalla Fiorentina Femminile sul campo della Ternana Women. Le viola escono da questo match di campionato con un successo per 4-0.
Primo tempo
Le gigliate vanno in vantaggio al 27’: c’è una conclusione dalla distanza di Tryggvadóttir, per altro centrale, che non viene trattenuta da Ciccioli. Hurtig, alla sua prima da titolare regala l’1-0 alla sua squadra con un tap-in vincente. Al 47’ della prima frazione il raddoppio grazie a Bredgaard su punizione; conclusione toccata appena da Ciccioli.
Secondo tempo
Al 62’ Hurtig, ancora lei, lasciata sola davanti al portiere avversario, non ha problemi a mettere dentro la rete del 3-0. Infine al 90’ c’è gloria anche per Cerrato; la Fiorentina recupera palla sulla trequarti, la 19enne spagnola si invola verso la porta e da dentro l’area scaraventa un destro forte sotto la traversa.
Classifica
Con questo successo la Fiorentina Femminile si ritrova al quarto posto solitario con 10 punti, staccando proprio la Ternana che resta a quota 7.