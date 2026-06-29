Anche Favasuli nella lista dei possibili sostituti di Dodô. Tanta concorrenza, ma la Viola ha un grosso vantaggio

La Fiorentina sta valutando diversi profili come possibili sostituti del partente Dodô. Paratici ha molti nomi sul taccuino e aspetta la cessione del brasiliano per affondare il colpo.

Due profili sotto la lente

Secondo il Corriere dello Sport i profili seguiti con maggiore attenzione dalla squadra mercato viola, sono quelli di Norton-Cuffy del Genoa e Belghali del Verona. Due giocatori giovani, ma con una discreta esperienza e conoscenza del nostro campionato.

Il giovane cresciuto in casa

Stuzzica però anche l'idea Favasuli del Catanzaro. Il classe 2004 è reduce da una buonissima stagione in Serie B, culminata con le ottime prestazioni ottime con la Nazionale di Baldini. L'esterno calabrese è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e la squadra viola conserva il 50% sulla rivendita. Motivo per il quale il suo acquisto peserebbe pochissimo nelle casse gigliate.