Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, è intervenuto a di Radio Bruno Toscana, per le ultime sul Viola Park:

“Adesso la Fiorentina potrà avere un parcheggio”

“Abbiamo iniziato un mese fa un percorso urbanistico per i parcheggi e così la Fiorentina potrà ampliare il posto di sosta per il Viola Park. Adesso aspettiamo invece il comune di Firenze per i lavori alla tramvia, la linea 3".

“Franchi, a chi piacerebbe stare in uno stadio in ristrutturazione?”

Poi sullo stadio: “Dal punto di vista di Firenze e dei tifosi della Fiorentina, non è certo il massimo andare a giocare in un impianto in piena ristrutturazione. Ma ancora è presto”.