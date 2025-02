Puntata speciale di "Hangover Viola" in onda stasera: le ultime due ore di mercato con aggiornamenti in tempo reale

Questa sera alle 22.00 andrà in onda una puntata speciale (di lunedì invece che mercoledì) di Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. Nella puntata di stasera si affronteranno insieme le ultime due ore di mercato fino al gong finale in programma a mezzanotte. Notizie in tempo reale e aggiornamenti live.

Parteciperanno i nostri redattori insieme al nostro editorialista Marco Dell'Olio. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

