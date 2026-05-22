Fiorentina-Atalanta 0-0, prosegue il duello tra Christensen e Samardzic: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com
Fiorentina-Atalanta 0-0
Fiorentina (4-3-3): Christensen; Dodô, Rugani, Comuzzo, Gosens; Mandragora, Fabbian, Brescianini; Harrison, Piccoli, Gudmundsson.
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18'
Ancora Samardzic vs Christensen!
Ci prova ancora Samardiz, altra grande parata di Chistensen che salva la sua porta!
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17'
Altra parata di Christensen
Va alla conclusione Musah, pallone intercettato da Christensen e allontanato poi dalla difesa viola
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15'
Fiorentina poco reattiva in questi primi minuti, è l'Atalanta a creare più gioco.
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13'
Samardzic prova il tiro dal limite dell'area, pallone che va però sulla schiena di un compagno di squadra.
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7'
Ritmi lenti in campo, con l'Atalanta che prova un po' di più a muovere il pallone nella metà campo della Fiorentina.
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6'
Bella azione viola in attacco con quattro giocatori, ma poi viene annullato tutto per fuorigioco.
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6'
Gara che per adesso si gioca tutta a centrocampo, con le due squadre che si stanno ancora studiando a vicenda.
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3'
Occasione per l'Atalanta
Atalanta subito al tiro con Samardzic, che con il sinistro cerca il secondo palo, bella parata di Christensens che allontana il pallone.
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1'
Inizia la gara! Forza viola!