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Fiorentina-Atalanta 0-0, prosegue il duello tra Christensen e Samardzic: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

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Fiorentina-Atalanta 0-0

Fiorentina (4-3-3): Christensen; Dodô, Rugani, Comuzzo, Gosens; Mandragora, Fabbian, Brescianini; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. 

  • 18'
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    Ancora Samardzic vs Christensen!

    Ci prova ancora Samardiz, altra grande parata di Chistensen che salva la sua porta!

  • 17'
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    Altra parata di Christensen

    Va alla conclusione Musah, pallone intercettato da Christensen e allontanato poi dalla difesa viola

  • 15'
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    Fiorentina poco reattiva in questi primi minuti, è l'Atalanta a creare più gioco.

  • 13'
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    Samardzic prova il tiro dal limite dell'area, pallone che va però sulla schiena di un compagno di squadra.

  • 7'
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    Ritmi lenti in campo, con l'Atalanta che prova un po' di più a muovere il pallone nella metà campo della Fiorentina.

  • 6'
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    Bella azione viola in attacco con quattro giocatori, ma poi viene annullato tutto per fuorigioco.

  • 6'
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    Gara che per adesso si gioca tutta a centrocampo, con le due squadre che si stanno ancora studiando a vicenda.

  • 3'
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    Occasione per l'Atalanta

    Atalanta subito al tiro con Samardzic, che con il sinistro cerca il secondo palo, bella parata di Christensens che allontana il pallone.

  • 1'
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    Inizia la gara! Forza viola!

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