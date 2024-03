Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano prima della gara contro il Milan ha parlato a Sky Sport esprimendo le sue sensazioni per la scomparsa del dg Joe Barone: "Sono stati giorni difficili, momenti che non volevamo vivere e affrontare, però bisogna ripartire forte perché è quello che Joe avrebbe chiesto alla squadra per onorare la sua memoria, di una persona che per amore e attaccamento alla società è stato fondamentale.

“Dobbiamo trovare le forze”

Italiano ha poi aggiunto: Dobbiamo trovare le forze per andare avanti".