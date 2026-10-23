Paratici lavora già in vista di gennaio. Due profili seguiti dalla Fiorentina per rinforzare la rosa
La Fiorentina guarda già al mercato invernale per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Paolo Vanoli. Fabio Paratici, secondo quanto riporta TMW, sta seguendo con attenzione due profili per centrocampo e difesa.
Mediano di esperienza
Il nome per la mediana è Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Marsiglia, seguito anche dalla Juventus. La concorrenza bianconera potrebbe rendere più complicata la trattativa per il danese, che sembra essere deciso ad abbandonare il club francese.
Per la difesa
Per la difesa piace invece Tiago Gabriel del Lecce, giovane centrale portoghese finito anche nel mirino del Milan. La valutazione vicina ai 30 milioni di euro rappresenta però un ostacolo importante. Un eventuale affondo viola dipende dalla situazione dalla possibile cessione del croato Marin Pongracic.