VIDEO - La notte da brividi di Maxi Olivera: l'ex viola viene colpito al volto da una pietra!

Per il terzino ex Fiorentina Maxi Olivera, è stata una serata decisamente da brividi. Il suo Penarol era impegnato nella prima gara del girone di Copa Libertadores, in Argentina contro il Rosario Central. Gli uruguaiani hanno perso per 1-0, ma non è certo questo il fatto più importante di una notte molto pericolosa.

Olivera colpito da un sasso

Prima del fischio d'inizio, come di consueto, sono arrivati scontri pesantissimi sugli spalti tra due tifoserie che sentono una grande rivalità. Protagonisti anche i giocatori del Penarol, intenti a rientrare nel tunnel verso gli spogliatoi. In quel momento, Maxi Olivera viene colpito da una pietra! Le immagini lo raffigurano mentre esce dal campo sanguinante. Necessario l'intervento medico, attualmente l'ex viola si trova in ospedale.

Di seguito, le immagini particolarmente sensibili che vedono Maxi Olivera protagonista: