Brekalo e un'intricata situazione dimercato. Tre squadre se lo contendono

In campo Josip Brekalo, con la maglia della Fiorentina addosso, sembra non azzeccare più nemmeno una singola giocata.

Ma ciò nonostante l'esterno offensivo croato continua ad avere mercato e dovrebbe lasciare Firenze nel corso di questa sessione invernale.

Resta la Dinamo Zagabria in corsa

Il suo passaggio alla Dinamo Zagabria che sembrava certo fino alla settimana scorsa, è ancora possibile anche se le possibilità sono diminuite a causa di alcuni particolari contrattuali che stanno separando la Fiorentina dal club croato.

Altre due squadre si sono fatte sotto

Per questo motivo si sono inserite nelle ultime ore squadre come Besiktas e, soprattutto, la Salernitana che potrebbe prenderlo in prestito secco fino alla fine della stagione, pagando una somma (bassa) alla società gigliata.

Una situazione ancora intricata che però potrebbe diventare fluida nelle prossime ore, anche se l'ex Wolfsburg partirà con la squadra verso l'Arabia Saudita.