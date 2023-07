Altro giro, altra corsa per Dutu: il difensore della Fiorentina va alla coorte di Donadel

E’ il giorno di Ernest Dutu, il difensore centrale verrà annunciato oggi all’Ancona, scrive Il Resto del Carlino. Proprio nel primo giorno in cui la squadra biancorossa si ritrova per cominciare i test medici e atletici in vista del ritiro fissato da lunedì prossimo. L’italorumeno è nato a Roma nel 2001, è alto 189 cm ed è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, squadra con cui ha fatto tutta la trafila fino alla Primavera, fino a due stagioni fa, 13 partite giocate e un gol, ma complessivamente anche 4 volte vincitore della Coppa Italia Primavera con 54 presenze nei vari anni e 5 reti.

Poi Dutu è andato in prestito al Montevarchi, dove ha collezionato 26 presenze, e la scorsa stagione prima l’esperienza alla Reggina senza mai giocare, fino alla pausa natalizia, e quindi dai primi di gennaio al Gubbio, dieci partite più quella dei playoff. Ha giocato anche con la nazionale under 17 e under 20. Il giocatore, forte di testa e a Gubbio schierato sempre come braccetto di sinistra nella difesa a tre, è della Fiorentina che lo cede in prestito all’Ancona, grazie anche alla presenza di Marco Donadel, ben conosciuto dalla dirigenza viola.