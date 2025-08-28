Fiorentina-Polissya: segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com

Dopo l’amaro pareggio di Cagliari questa sera la Fiorentina di Stefano Pioli torna in campo per centrare il primo obiettivo stagionale: la qualificazione al girone unico di Conference League. E dopo il risultato dell’andata l’operazione sembra tutt’altro che impegnativa: anche senza Moise Kean, squalificato per due giornate dopo l’espulsione rimediata sette giorni fa, la Fiorentina parte comunque da favorita. Lo 0-3 di Presov lasciano una relativa tranquillità ai viola, con mister Pioli che potrebbe fare qualche turnazione rispetto alla formazione titolare mandata in campo in Slovacchia. Allo Stadio Mapei di Reggio Emilia il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.00, arbitra la gara lo spagnolo Ricardo De Burgos.

