Prima la paura e poi la rimonta: la Fiorentina vince e si regala il maxi girone di Conference
Fiorentina-Polissya 2-2
Reti: 2' Nazarenko, 14' Andriyevskiy, 79' Dodo, 86' Ranieri, 89' Dzeko.
Fiorentina: De Gea; Comuzo (65' Pongracic), Marì, Viti (85' Ranieri); Dodo, Mandragora (65' Sohm), Fagioli, Ndour (46' Gudmundsson), Parisi (46' Gosens); Fazzini, Dzeko. All.: Pioli.
-
90'
Finisce qui: è 3-2 per la Fiorentina
Anche il secondo tempo si conclude senza recupero: reazione di orgoglio della Fiorentina, che trova tre gol in rapida successione e ribalta il risultato della serata. 5-2 complessivo e testa alla trasferta di Torino
-
89'
GOOOOOOOL DELLA FIORENTINA!! DZEKO CHIUDE LA RIMONTA!!!
Prima gioia in viola per Dzeko su sviluppi di calcio d'angolo: Ranieri fa sponda sul secondo palo, Pablo Marì costringe Kudryk ad un'ottima parata, ma Dzeko è il più rapido sulla respinta e segna a porta vuota
-
88'
Gudmundsson illumina il Mapei con una giocata a centrocampo che spacca il Polissya: apertura per Gosens, che mette al centro, ma il tiro è deviato
-
87'
Uscita pericolosa di De Gea simile a quella del primo gol del Polissya: per fortuna il tiro di Haiduchyk è debole, e lo spagnolo ha tempo di recuperare la posizione e parare
-
85'
GOOOOOOL DELLA FIORENTINA!!! SUBITO RANIERI!!!!!
Clamoroso Ranieri: appena entrato trova la zampata vincente sul secondo palo, dopo una bella spizzata di Gosens. Secondo assist di serata per il tedesco che ci ha messo del suo per ribaltare la partita
-
85'
Ultimo cambio per la Fiorentina
Entra il capitano Ranieri che fa rifiatare Viti
-
84'
Bello scambio tra Pongracic e Dodo, il croato crossa: il colpo di testa di Gosens fa guadagnare ai viola un calcio d'angolo grazie a una deviazione
-
83'
Secondo giallo tra le file del Polissya
Karaman fa un fallo tattico sul solito Fagioli in progressione: secondo ammonito della partita
-
82'
Mischia in area che rischia di diventare pericolosa per la Fiorentina, ma che si conclude con un rinvio dal fondo per De Gea
-
80'
Triplo cambio per il Polissya
Escono Nazarenko, Babenko e Kravchenko; entrano Goncalves, Korniychuk e Karaman
-
79'
Piccolo check sulla posizione di Dzeko ad inizio azione, ma è tutto regolare: si riparte dall'1-2
-
78'
GOL DELLA FIORENTINA!! DODO FIRMA L'1-2
Dzeko difende palla sulla trequarti e appoggia a Gudmundsson, che trova il solito filtrante per Gosens: dalla sinistra il tedesco crossa e trova Dodo che, solo sul secondo palo, batte Kudryk fra le gambe per l'1-2 viola.
-
76'
Fazzini imbuca ancora una volta per Gosens, ma il suo cross - indirizzato verso Dzeko - viene intercettato in area da un difensore ucraino
-
73'
Ancora Andriyevskyi che da fuori area cerca il piazzato sul secondo palo: nessun rischio per De Gea che allontana di pugno
-
72'
Fazzini recupera e serve Dzeko, che appoggia per Sohm: tiro dal limite per lo svizzero che si stampa ancora sulla retroguardia del Polissya
-
69'
Ci prova Gosens
Cross di Dodo spiovente che trova Gosens sul secondo palo: il tedesco svetta, ma colpisce debolmente fra le braccia di Kudryk
-
68'
Cambia anche il Polissya
Entra Haiduchyk per Filippov nelle file ucraine
-
67'
Gudmundsson entra in area e trova un cross, sulla cui respinta arriva Fagioli: botta al volo che però si stampa sul petto di un difensore ucraino
-
66'
Gosens cerca Fazzini con un bel filtrante dietro la difesa, ma leggermente lungo: non può arrivarci l'ex Empoli, ma è la prima vera azione in velocità della partita della Fiorentina
-
64'
Secondo doppio cambio per la Fiorentina
Entrano anche Sohm e Pongracic, che prendono il posto di Mandragora e Comuzzo, protagonista in negativo della serata
-
63'
Gioco fermo, Nazarenko si fa male da solo: necessario l'intervento medico, con Pioli che prepara i suoi prossimi cambi
-
60'
Rimessa lunga di Dodo, sponda di Dzeko e tocco di Fazzini verso Gudmundsson, che non impensierisce il portiere con un'incornata debole e imprecisa
-
58'
Mykhaylichenko trova una bella incursione e mette un cross sporcato che taglia l'area piccola difesa da De Gea, ma che non trova la punta del Polissya
-
56'
Nazarenko imbucato molto bene alle spalle di Dodo, ma il suo cross finisce docile fra le mani di De Gea
-
55'
Primo cambio per il Polissya
Fuori l'ammonito Talles Costa e dentro Lednev per gli ucraini
-
53'
Palo di Fazzini!
Un Fazzini in netta crescita si fa 50 metri palla al piede, saltando due avversari, ma il suo piazzato sinistro si stampa sul palo: occasione limpida per la Fiorentina
-
51'
Gosens trova una bella sponda per Dzeko, ma l'arbitro fischia un fallo che onestamente sembra troppo leggero, vanificando l'offensiva viola
-
50'
Fiorentina poco fluida nelle manovre anche in questo inizio di ripresa
-
47'
Contropiede Polissya sulla destra, ma il cross viene deviato: sarà calcio d'angolo
-
46'
Comincia il secondo tempo
Pioli, come previsto, cambia l'undici viola: nell'intervallo escono Ndour e Parisi, che lasciano spazio a Gudmundsson e Gosens
-
45'
Si va all'intervallo (senza recupero) sullo 0-2
Risultato clamoroso, eppure giusto per quanto visto in campo: grazie alle reti di Nazarenko e Andriyevskyi il Polissya conduce per 0-2. Servirà ben altro nella ripresa per gli uomini di Pioli
-
44'
Giallo per Talles
Primo giallo della partita, ovviamente, a Talles: ennesimo fallo tattico e finalmente arriva la sanzione
-
42'
Situazione analoga sul calcio d'angolo seguente: stavolta batte Mandragora a rientrare, sempre impensierendo Kudryk che, non perfetto, allontana in due tempi
-
41'
Ancora Fazzini da calcio d'angolo, parabola sul secondo palo sventata all'ultimo da Kudryk, che smanaccia nuovamente in calcio d'angolo
-
40'
Fazzini allarga per Dodo, il suo cross crea confusione in area ma non ne consegue niente di rilevante. Fiorentina che guadagna una rimessa laterale in posizione offensiva
-
37'
Primo tiro in porta della Fiorentina
Primo tiro in porta della Fiorentina grazie a Fazzini, che colpisce di prima intenzione dopo una ribattuta: potente, ma centrale, nessun problema per Kudryk
-
35'
Parisi sbaglia un altro passaggio, ma per fortuna della Fiorentina il contropiede ucraino non è particolarmente brillante: cross moscio e rimessa dal fondo per De Gea
-
34'
Lancio di De Gea che raggiunge Ndour, aiutato dal pasticcio difensivo del Polissya: bravo Kudryk ad uscire e sventare il problema prima di un potenziale uno contro uno
-
31'
Rimessa laterale per il Polissya dalla sinistra, ne consegue un bel cross che taglia l'area ma che, fortunatamente, non trova Filippov
-
29'
Fazzini sembra essere il più in forma, almeno con la palla al piede: bella serpentina a centrocampo e fallo guadagnato
-
27'
Gran botta al volo di Mandragora, ribattuta dalla difesa: Dodo raccoglie la respinta e subisce fallo nei pressi della bandierina del calcio d'angolo
-
26'
Chiara indicazione di Pioli ai suoi centrocampisti: la richiesta a Fazzini e Ndour è di sostenere di più Dzeko
-
25'
Dagli sviluppi di calcio d'angolo è Fazzini che crossa, il solito Ndour prolunga, ma nessuno arriva sul suo suggerimento
-
24'
Ndour, lanciato da Parisi, serve Dzeko in mezzo all'area: tamponato da un difensore, il tiro del bosniaco si infrange sul suo marcatore
-
22'
Bella sventagliata di Fazzini che allarga su Ndour: lunga azione manovrata, ma nulla di fatto
-
21'
Secondo fallo di Talles, stavolta su un bel break di Dodo: anche stavolta viene graziato il giocatore del Polissya
-
19'
Bell'intercetto di Fagioli, fermato platealmente da Talles: il più classico dei falli tattici, ma non viene punito col giallo
-
17'
Poco, pochissimo movimento nell'offensiva viola: è Pioli stesso a lamentarsene a voce alta, chiedendo di ‘cercare gli spazi’
-
15'
Fagioli nervoso, il regista chiede platealmente dei movimenti ai suoi compagni
-
13'
Eurogol del Polissya, clamoroso 0-2
Andriyevskyi colpisce al volo di sinistro, da fuori area, un cross sventato da Pablo Marì: coordinazione perfetta e palla al sette, non può nulla De Gea
-
12'
Calcio d'angolo per la Fiorentina: batte Fazzini, ma l'incornata di Ndour non impensierisce Kudryk
-
11'
Fagioli trova un bell'uno-due con Dzeko, ma fallisce l'imbucata in area, raccolta da nessuno
-
8'
Buon pressing viola con Dodo molto alto che va a tamponare Mykhaylichenko
-
6'
Tanti errori in costruzione per una Fiorentina che non sembra essere uscita dagli spogliatoi
-
4'
Fiorentina che prova a riprendere le redini del gioco, Polissya che invece pressa alto
-
2'
Gol del Polissya su erroraccio difensivo
Pasticcia Comuzzo che gestisce male un pallone vagante e non si coordina con De Gea: è quindi Nazarenko a rubare il pallone e insaccare a porta vuota lo 0-1.
-
1'
Si comincia!
Al Mapei Stadium di Reggio Emilia ha inizio Fiorentina-Polissya