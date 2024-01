Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Roma 3-0 Fine primo tempo. Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Roma 3-0 (34' Fortini, 35' Harder, 44' Rubino)

FIORENTINA: (1-4-2-3-1): Tognetti; Biagetti (C), Baroncelli, Romani, Fortini; Gudelevicius, Harder; Padilla, Rubino, Sene; Braschi

A disp.: A disp: Carotti, Leonardelli, Scuderi, Vitolo, Denes, Spaggiari, Sadotti, Maggini, Kouadio, Mignani, Caprini. All.: Daniele Galloppa

Fine primo tempo

45' 3 minuti di recupero

44' GOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Rubino! Stupenda azione viola, con tocchi di prima a ripetizione. Rubino controlla l'assist di tacco di Braschi sull'imbucata di Padilla e fredda Marin col destro in diagonale! 3-0!

42' Fallo nettamente da ammonizione di Oliveras che stende Rubino ma l'arbitro grazia il terzino della Roma risparmiandogli un sacrosanto cartellino giallo

40' PLAIA! Col mancino il difensore giallorosso spedisce fuori di poco, dopo aver raccolto la respinta aerea della difesa viola sul corner di Pagano

39' PAGANO! Punizione ben calciata dal 10 romanista, Tognetti respinge e poi la Fiorentina si salva sui successivi tentativi di Costa e Bah. Fiorentina che concede però il corner

37' SENE! Troppo frettoloso il senegalese che vedendo un bel varco si fa ingolosire scagliando il sinistro dal limite, quando c'era un corridoio molto invitante per Padilla. Tiro che non spaventa Marin, palla fuori

35' GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Harder! Padilla va al tiro accentrandosi dalla sinistra, Marin respinge un tiro insidioso e deviato, il centrocampista viola è lestissimo a mettere in rete la respinta! 2-0

34' GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Fortini! Errore incredibile in uscita della Roma con Vetkal, l'ennesimo, Fortini recupera palla pressando bene e poi Braschi sgasa a campo aperto servendo al centro lo stesso Fortini che scaraventa in rete il pallone! 1-0

31' RUBINO! Si accende e va al tiro col mancino il fantasista della Fiorentina, ma il suo tentativo è troppo debole e Marin riesce a mettere in angolo

30' GUDELEVICIUS! Pazzesco salvataggio di Keramitsis che mura il tiro a botta sicura del centrocampista viola, abile a intercettare un vero e proprio omaggio giallorosso in uscita. Botta col destro del lituano ma è prodigioso l'intervento del difensore greco della Roma

27' Harder ha rimediato un colpo fortuito e si è dovuto fermare, ricevendo le cure con tanto di ghiaccio spray dello staff medico viola. Il centrocampista viola sembra però in grado di proseguire la partita

24' Tognetti stavolta commette un gravissimo errore in costruzione regalando palla al portoghese Costa, l'ala ospite però indugia nell'andare al tiro e Baroncelli si immola respingendo il suo tiro

23' KERAMITSIS! Fenomenale Tognetti anche in questa occasione, sul cross tagliato di Pagano il portiere viola ha un riflesso pazzesco sul tocco da pochissimi passi del difensore greco, compiendo ancora una parata incredibile

23' Misitano prova a liberarsi di Baroncelli ma il centrale viola lo stoppa in maniera solida e puntuale, anche se concedendo un corner alla Roma

18' Bruttissimo fallo del lituano Gudelevicius ai danni del greco Keramitsis, giallo per il centrocampista viola, che ha rischiato grosso nell'occasione

13' PLAIA! Miracolo di Tognetti che compie una parata incredibile sul colpo di testa del difensore romano, che aveva sovrastato Baroncelli nel duello fisico e di elevazione. Intervento spaziale del numero 1 viola che salva la propria porta!

11' BRASCHI! Colpo di tesa di Biagetti sul corner di Padilla che permette l'inserimento della punta gigliata che tocca allungandosi ma non indirizza in porta, pallone sul fondo, brividi per la Roma

9' Sene parte spesso molto largo mettendo in difficoltà la difesa della Roma. Anche in quest'occasione Rubino serve bene il compagno che mette un traversone basso al centro molto insidioso verso Braschi ma quest'ultimo non riesce a deviare verso la porta della Roma

7' Bello il filtrante di Rubino per lo scatto in profondità di Sene, ottima chiusura di Plaia che mette in corner impedendo all'attaccante senegalese di involarsi verso la porta laziale

6' Perde un pallone sanguinoso in uscita lo spagnolo Oliveras regalandolo a Braschi ma l'attaccante viola è incerto sul da farsi e arrivato in zona gol finisce per non concludere nulla, senza servire l'accorrente Rubino nè tentare la conclusione

3' Prime trame giallorosse, Costa vede la sovrapposizione di Mannini che dalla destra fa partire un cross insidioso ma Baroncelli libera bene l'area di rigore viola

1' Partiti! FORZA VIOLA!

Alle 18 la Fiorentina scenderà in campo al Viola Park contro la Roma per la semifinale di andata della Coppa Italia Primavera. Un appuntamento che Fiorentinanews.com seguirà con la sua consueta diretta testuale, per consentirvi di sapere ciò che succede in campo minuto per minuto.

Per non perdervi neanche un'emozione del match aggiornate costantemente la pagina con il refresh da smartphone o con il tasto F5 da pc.