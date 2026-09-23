Mastantuono in bilico alla ripresa? Il rischio c'è, ma alla fine...
Franco Mastantuono sarà l'ultimo giocatore della Fiorentina impegnato con la propria nazionale a rientrare a Firenze.
L'Argentina scenderà in campo il 6 ottobre contro il Benin in quella che sarà la partita di addio alla selezione da parte di Leo Messi. L'attaccante viola è invece atteso in città il giorno dopo, ovvero il 7.
Poco tempo a disposizione
Considerato che la squadra gigliata giocherà il 10 contro il Genoa, non avrà molto tempo per rimettersi a disposizione di Paolo Vanoli. Ma alla fine la ragione di stato dovrebbe prevalere su tutto il resto. E la ragione di stato in questo caso significa schierarlo lo stesso anche se non in condizioni ottimali, forzando un po' la mano.
Gestione dei nazionali
Discorsi prematuri? Non proprio, sicuramente il tecnico viola ha già fatto mente locale su questa problematica e più in generale sulla gestione dei nazionali dal momento del loro ritorno a casa in vista della partita, delicatissima, successiva.