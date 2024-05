Nazionale Under 21, Nunziata chiama due giovani della Fiorentina in prestito, ma ne manca uno della prima squadra

Il CT della Nazionale Under 21 Carmine Nunziata ha reso nota la lista dei 26 giocatori che prenderanno parte alla 51° edizione del 'Tournoi Maurice Revello', un torneo che si giocherà tra il 3 e il 16 giugno. L'Italia sarà impegnata contro Giappone, Ucraina, Panama e Indonesia.

Nunziata rinuncia a un 2004 viola

Nunziata non ha chiamato Michael Kayode perché, essendo un torneo opzionale, ha deciso di riposarsi dopo un anno senza ferie tra Fiorentina Primavera, Europei Under 19 e ritiro con la prima squadra viola in cui è stato annesso in pianta stabile. Ci sono invece Christian Dalle Mura (retrocesso di recente con la Ternana in Serie C) e Alessandro Bianco (dopo la stagione in prestito alla Reggiana). A seguire la lista dei convocati:

Un difensore e un centrocampista viola

Portieri: Rinaldi, Sassi, Zacchi.

Difensori: Bertola, Bonfanti, Dalle Mura, Fontanarosa, Ghilardi, Pieragnolo, Turicchia, Veroli, Zanotti.

Centrocampisti: Bianco, Fabbian, Faticanti, Hasa, Ndour, Pisilli, Tongya, Volpato, Zuccon.

Attaccanti: Cerri, Esposito, Fini, Kouda, Raimondo.