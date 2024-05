Nazionale Under 21, Nunziata chiama due giovani della Fiorentina in prestito, ma rinuncia a uno di Italiano

Il CT della Nazionale Under 21 Carmine Nunziata ha reso nota la lista dei 26 giocatori che prenderanno parte alla 51° edizione del 'Tournoi Maurice Revello', un torneo che si giocherà tra il 3 e il 16 giugno. L'Italia sarà impegnata contro Giappone, Ucraina, Panama e Indonesia.

Nunziata rinuncia a un 2004 viola

In maniera del tutto sorprendente, Nunziata ha deciso di non chiamare Michael Kayode, forse per le ultime panchine di fila dato il ritorno di Dodo. Ci sono invece Christian Dalle Mura (retrocesso di recente con la Ternana in Serie C) e Alessandro Bianco (dopo la stagione in prestito alla Reggiana). A seguire la lista dei convocati:

Un difensore e un centrocampista viola

Portieri: Rinaldi, Sassi, Zacchi.

Difensori: Bertola, Bonfanti, Dalle Mura, Fontanarosa, Ghilardi, Pieragnolo, Turicchia, Veroli, Zanotti.

Centrocampisti: Bianco, Fabbian, Faticanti, Hasa, Ndour, Pisilli, Tongya, Volpato, Zuccon.

Attaccanti: Cerri, Esposito, Fini, Kouda, Raimondo.