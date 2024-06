Dopo la rigenerazione viola, Arthur potrebbe tornare protagonista con Thiago Motta alla Juventus

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Arthur potrebbe essere il primo rinforzo per il nuovo centrocampo di Thiago Motta alla Juventus. Il centrocampista brasiliano, che quest'anno ha giocato in prestito alla Fiorentina, può rimanere a Torino per rilanciarsi in bianconero.

La valutazione ultima adesso spetta a Thiago Motta, tecnico che lo apprezza e non poco. Dopo la rigenerazione viola, Arthur potrebbe tornare protagonista alla Juventus.