Niccolò Pierozzi: “Contentissimo dell’esordio in Nazionale, ma forse era più felice mio fratello Edoardo. Reggina? Dispiaciuto per il brutto momento, sono tifosi fantastici”

Il calciatore della Reggina e di proprietà della Fiorentina Niccolò Pierozzi ha commentato il suo esordio con l’Italia Under 21. Ecco le sue parole al sito ufficiale della FIGC: “Credo di aver giocato un buon primo tempo. Sono contento, spero si avere altre occasioni. Queste si conquistano soltanto con il lavoro di tutti i giorni e io ce la sto mettendo tutta. Mio fratello Edoardo? Siamo una cosa sola, è più contento lui di me per il mio esordio. Non manca mai il nostro sostegno reciproco”.

Sul prossimo impegno in Nazionale: “Sarà bellissimo perché giochiamo a Reggio Calabria: sono convinto che il pubblico verrà in massa a sostenerci. Ho avuto già tante prove del fatto che i tifosi della Reggina sono fantastici. Momento poco favorevole? I primi a essere dispiaciuti siamo noi giocatori. Che fine fa la maglia dell’esordio? Incorniciata a casa mia, chiaramente. E spero che non sarà l’ultimo cimelio”.