Niccolò Pierozzi esordisce con l’Under 21: un tempo da protagonista per il giocatore della Fiorentina nella vittoria dell’Italia

A Backa Topola, in Serbia, era in programma questo pomeriggio l’amichevole tra i padroni di casa e l’Italia, categoria under 21. In campo per gli Azzurri il giocatore di proprietà della Fiorentina Niccolò Pierozzi, al debutto assoluto in under 21 e schierato da Nicolato come quinto a destra nel 3-5-2.

Nel primo tempo il classe 2001 della Fiorentina ha messo costantemente in apprensione la retroguardia serba con i suoi inserimenti. Al 5′ assist delizioso per Baldanzi, la cui conclusione viene deviata in corner. Al 18′ invece Pierozzi è scattato con i tempi giusti sul lancio di Viti, controllo perfetto e scarico per Baldanzi il cui tiro viene murato dai centrali serbi che salvano Stankovic.

Al 20’ altro grande inserimento di Pierozzi, stavolta premiato da Salvatore Esposito: cross col sinistro a rientrare che non trova per poco Mulattieri al centro. Al 31’ attacco puntualissimo alla profondità del giocatore di proprietà viola, che in spaccata mette al centro per Mulattieri chiuso però sul più bello. Infine, allo scadere del primo tempo, Pierozzi guadagnerebbe un rigore nettissimo se non fosse che l’arbitro lascia correre prendendo un abbaglio clamoroso.

La partita di Pierozzi è finita all’intervallo, quando Nicolato lo ha sostituto con Zanoli. Nella ripresa l’Italia ha finalmente concretizzato le tante occasioni create, vincendo 2-0 la partita grazie alla doppietta dell’attaccante del Frosinone Mulattieri.