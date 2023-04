Niccolò Pierozzi gioca settanta minuti (e sfiora il gol) nella vittoria della sua Reggina contro il Venezia

C’era un giocatore della Fiorentina in campo in questo lunedì di Pasquetta. Stiamo parlando di Niccolò Pierozzi, in prestito alla Reggina e titolare nella sfida contro il Venezia valida per la 32esima giornata di Serie B. La squadra di Filippo Inzaghi ha vinto 1-0 grazie all’autogol di Ceppitelli, rimanendo così in piena zona playoff.

Pierozzi, schierato dal primo minuto come esterno sinistro di un 3-5-2, è stato autore di una buonissima prestazione prima di essere sostituito al 71′. Peraltro, dopo appena tre minuti, il giocatore di proprietà della Fiorentina ha sfiorato il gol inserendosi in area dopo uno scambio con Rivas e tentando lo scavetto, ma il portiere Joronen gli ha detto di no con un’uscita coraggiosa.