Niccolò Pierozzi: “Non credevo di poter avere un rendimento così al primo anno in B. Futuro? Sono felicissimo della scelta fatta in estate, poi…”

Il giocatore prestato dalla Fiorentina alla Reggina, Niccolò Pierozzi, è una delle più liete sorprese del campionato di Serie B. Il giovane terzino si sta comportando benissimo in maglia granata e potrebbe essere destinato a divenire l’alternativa a Dodô in maglia viola la prossima stagione.

“Ero fiducioso per questa nuova esperienza – racconta Pierozzi a VideoTouring – ma non credevo di poter avere un rendimento così costante al primo anno in Serie B. Ho migliorato tanto la fase difensiva, lavoro per imparare ogni giorno”.

Sul proprio futuro spiega: “Sono concentrato per finire nel migliore dei modi con la Reggina e felicissimo della scelta che ho fatto in estate. Al futuro non ci penso in questo momento”.