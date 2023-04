Nico Gonzalez, allarme rientrato: ecco il motivo della sua sostituzione

Prestazione strepitosa quella di Nico Gonzalez a Poznan, con il tiro che ha propiziato il gol di Cabral e il colpo di testa del 2-1. Una partita finita anzitempo però quella dell’argentino, che dopo appena cinque minuti della ripresa ha dovuto lasciare il campo a beneficio di Ikonè.

Fortunatamente, per Nico Gonzalez non si tratta di niente di grave. L’impressione era che l’ex Stoccarda si fosse infortunato dopo un violento scontro ginocchio contro ginocchio con un avversario, ma in realtà il motivo della sostituzione era dovuto a qualche giramento di testa. Cambio immediato a scopo precauzionale dunque, con la situazione che adesso è sotto controllo e Nico Gonzalez che dovrebbe essere regolarmente a disposizione già per la partita di lunedì contro l’Atalanta.