Nico Gonzalez e poi la lunga attesa: le strane tempistiche del mercato viola

Un acquisto roboante, il più costoso della storia viola, arrivato in un momento veramente… strano quello di Nico Gonzalez, di fatto nel pieno caos per l’addio improvviso a Gattuso: un rapporto interrotto anzitempo per presunte divergenze di vedute e che con l’arrivo dell’argentino aveva fatto sospettare sull’atteggiamento del tecnico. Eppure dopo l’arrivo dell’argentino la Fiorentina si è fermata. Un giocatore di alto livello e che già ieri alla prima sgambata ha fatto vedere cose importanti ma praticamente slegato da tutto quanto era auspicabile e cioè un repulisti di tanti volti che nell’ultimo biennio hanno contribuito alla mediocrità.

Sono passati due mesi in sostanza dall’ufficialità di Gonzalez e la fase di riflessione sula rosa è ancora in corso perché nulla è stato toccato. Il primo movimento sarà quello di Milenkovic e da lì per forza di cose si opererà anche in entrata: resta la stranezza però di un grande acquisto arrivato in piena transizione tra un allenatore congedato ed uno per il quale si stava ancora lavorando. Un colpo che sembrava poter annunciare un’estate dalle tante emozioni per il mercato viola: un’aspettativa fin qui decisamente smentita dai fatti.