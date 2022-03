Nico Gonzalez e un feeling particolare con la Bombonera: ora va solo esportato al Franchi

Non segnava dal 24 ottobre in gare ufficiali Nico Gonzalez: nel mezzo un po’ di tutto, tra cui il Covid, ma anche un litigio perenne con porte e portieri avversari, soprattutto in Serie A. Nella notte invece un gol importante ai fini del match, anche se l’Argentina era già qualificata per il Qatar, utile a sbloccare lo 0-0 contro il Venezuela, con un tocco sotto misura. E come ricordano i media argentini si tratta del secondo gol, dei tre totali segnati con l’Albiceleste, realizzato alla Bombonera di Buenos Aires. Un impianto con cui Nico ha sviluppato un certo feeling insomma: non resta che trasferirlo al ‘Franchi’, e in generale in Italia, laddove i suoi sono attesissimi. Li aspetta Italiano ma li aspetta un po’ tutto il mondo Fiorentina.