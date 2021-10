Nico Gonzalez falso nueve? Un ottimo modo per sprecare il miglior acquisto della Fiorentina

Aldilà che alcune caratteristiche possano anche avvicinarlo all’attaccante vero e proprio, la posizione ideale per Nico Gonzalez resta quella sulla fascia, giocando frontalmente alla porta e con la possibilità di dribblare e svariare su tutto il fronte. Difficile immaginarlo al posto di Vlahovic, la cui esclusione forzata rappresenterebbe già una penalizzazione non indifferente per la Fiorentina, visto il gioco spalle alla porta del serbo.

La realtà è che di alternative credibili, almeno fino a gennaio, non ce ne sono e anche per tutela dell’investimento importante fatto su Gonzalez, è bene che l’argentino continui a giocare nel suo ruolo, senza gli adattamenti schizofrenici e cervellotici visti nelle ultime stagioni.