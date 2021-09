Nico Gonzalez ha fatto ‘el loco’ contro l’Inter. Ma a quando risale l’ultimo cartellino rosso dell’argentino?

L’espulsione rimediata da Nico Gonzalez contro l’Inter sta facendo parlare molto dell’attaccante della Fiorentina, anche più delle qualità e delle giocate che l’argentino ha mostrato in quest’inizio di stagione. Il giudice sportivo è stato clemente con lui, fermandolo per una sola giornata. Sono comunque arrivate critiche gratuite all’indirizzo del giovane esterno viola, accusato di essere una testa calda. Tuttavia, in passato, l’ex Stoccarda non ha abituato i suoi tifosi a scenate come quella contro l‘Inter. L’ultimo cartellino rosso, tra l’altro l’unico rimediato da Gonzalez nella sua carriera prima di quello contro l’Inter, risale infatti a più di due anni fa, quando il giocatore militava in Bundesliga.

Era il 10 febbraio 2019, si giocava Düsseldorf–Stoccarda, con la squadra di Nico Gonzalez in svantaggio per 3 a 0 tra le mura amiche. Nel finale dell’incontro l’argentino perse le staffe rifilando una gomita all’avversario che lo tratteneva insistentemente, impedendogli lo scatto in profondità. Una situazione simile a quella accaduta contro l’Inter per certi versi. La situazione era di svantaggio in entrambi i casi per la squadra di Gonzalez. Per di più la perdita del controllo dell’attaccante è avvenuta a causa di un precedente fallo non ravvisato proprio nei suoi confronti. L’unica differenza: in quel caso il classe ’98 alzò le mani rimediando tre giornate di squalifica.