Nico Gonzalez: “Non è il momento per parlare del futuro. Tra poco tornerò a Firenze”

L’attaccante della Fiorentina e della Nazionale Argentina Nicolas Gonzalez nelle ultime ore ha avuto modo di partecipare ad una partita di beneficenza organizzata presso il centro sportivo dell’Argentinos Juniors, la squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico. L’esterno viola ha avuto modo di parlare anche del suo futuro, queste le sue parole ai media presenti:

“Tornare a giocare sei mesi in patria per la Libertadores? È bello che la gente me lo riconosca. Mi piacerebbe. È una situazione che riguarda più il mio club che me. Futuro? Non è il momento di pensarci, devo avere la testa sul presente come dico sempre. Ora mi godo le vacanze e la famiglia, che tra qualche settimana torno a Firenze”