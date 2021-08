Nico Gonzalez: “Non mi pesa essere l’acquisto più costoso della storia della Fiorentina. Vlahovic? E’ un mostro, ci sono pochi attaccanti come lui”

L’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez, in gol contro il Torino, ha parlato a Sky Sport: “Sono molto contento per questo mio primo gol in Serie A, e anche di essere qui a Firenze. Oggi abbiamo vinto e questo è l’importante, contro la Roma non meritavamo di perdere. Bello aver fatto i primi tre punti in casa. Io l’acquisto più costoso della storia viola? Non mi pesa, non sento nessuna pressione. La pressione ce l’hanno i medici, non certo i giocatori di calcio. Partita per partita voglio dimostrare a tutti quanto valgo e questo mi fa stare tranquillo”.

E poi ha aggiunto: “Vlahovic? Mi avevano parlato molto di lui, lo avevo visto in tv. Dal vivo mi ha sorpreso molto, è un animale, un mostro, non si vedono molti attaccanti come lui in giro. Sta facendo un grande lavoro e spero che continui così perché è veramente in forma”.

E poi ha DAZN ha aggiunto: “Sono molto felice di aver vinto davanti ai nostri tifosi, ora dobbiamo continuare a lavorare per le prossime partite”.