Nico Gonzalez si allena in gruppo e viaggia verso la convocazione. Ma per domani sera difficilmente sarà al massimo della condizione

Si aspettavano risposte dall’allenamento di questo pomeriggio per quanto riguarda le condizioni di Nico Gonzalez. Come riporta Radio Bruno Toscana, l’attaccante della Fiorentina ha lavorato con i compagni svolgendo regolarmente la parte tattica. Le condizioni dell’argentino sembrano rassicuranti, ma bisogna capire se riuscirà a recuperare al cento per cento entro domani sera.

L’impressione, in definitiva, è che Gonzalez viaggi verso la convocazione ma senza la sicurezza di un posto da titolare. A tal proposito sarà ovviamente Italiano a decidere se puntare su di lui pur non essendo al massimo della condizione. Per il resto dovrebbero tornare in campo i titolarissimi, su tutti Milenkovic, visto il valore dell’avversario e il turno di riposo scontato a Genova.