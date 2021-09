Nico Gonzalez si cosparge il capo di cenere. L’ulteriore mea culpa davanti ai tifosi della Fiorentina

Sospiro di sollievo per Nico Gonzalez e per la Fiorentina, visto che l’argentino è stato fermato per una sola giornata dal giudice sportivo. Dopo il doppio giallo rimediato con l’Inter, già nella giornata di ieri erano arrivate le scuse alla squadra e ai tifosi da parte del giocatore attraverso il suo profilo Instagram.

Nella giornata di oggi, a margine dell’allenamento della squadra di Italiano, l’argentino si è fermato all’uscita del centro sportivo viola per firmare autografi e scattare selfies. Nico Gonzalez ha colto l’occasione per chiedere nuovamente scusa ai tifosi viola. L’ulteriore mea culpa del giocatore è stato molto apprezzato da tutte le persone presenti. L’applauso rivolto all’arbitro Fabbri nel corso di Inter-Fiorentina dunque è già stato dimenticato.