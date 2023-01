“Nico Gonzalez si può vendere, ma i soldi poi vanno reinvestiti. Servono giocatori affermati, non scommesse”

Fabio Bianchi, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina è in un momento in cui sta giocando il suo calcio peggiore ma sta trovando i risultati, mentre prima accadeva il contrario. I tifosi viola sono molto esigenti e storcono il naso quando la squadra gioca male, ma vincere è ciò che conta alla fine. Comunque ammetto che certi giocatori mi deludono sempre, su tutti Jovic che non capisco come possa essere così statico nonostante abbia solo 24 anni”.

E poi sul mercato ha aggiunto: “Proprio in attacco farei l’acquisto più importante. Jovic non sta dando le garanzie necessarie per arrivare in doppia cifra, serve un centravanti affermato e non una scommessa. Nico Gonzalez? Di fronte a un’offerta importante potrebbe anche essere ceduto, ma quei soldi poi vanno riutilizzati. E’ ovvio che se ti presenti con 10 milioni nessuna squadra ti darà mai i suoi giocatori migliori”.