Nico Gonzalez torna dal 1′: nel mirino c’è la Fiorentina di Trapattoni

Smaltita la giornata di squalifica, Nico Gonzalez è pronto per tornare nel tridente offensivo della Fiorentina. L’argentino verrà schierato da Italiano sulla sinistra, con Callejon sulla destra e Vlahovic al centro. In città nessuno ha dimenticato le sue scuse dopo l’espulsione contro l’Inter, sia mentre usciva dal campo che nei giorni successivi al centro sportivo.

Per questo, c’è tanta voglia di riscatto e negli ultimi giorni Gonzalez ha lavorato al meglio per presentarsi nella migliore condizione possibile all’appuntamento con il Napoli. In caso di successo, la Fiorentina arriverebbe a quindici punti nelle prime sette giornate di campionato. Gli stessi della Viola – ricorda il Corriere dello Sport-Stadio – di Trapattoni nel 1998/99, trascinata anche in quel caso da un argentino. Fresco e riposato, Nico vorrà far male al Napoli prima di ripartire un’altra volta verso l’Argentina per la pausa delle Nazionali.